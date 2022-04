REUTERS/Edgard Garrido Rappi vai testar entregas com bicicletas elétricas no Brasil, começando em São Paulo

A Rappi vai permitir que os seus entregadores aluguem bicicletas elétricas. O programa, implementado em parceria com a empresa Woie Rental, fornecedora de e-bikes, custará R$ 90 por mês e terá seu início em São Paulo.

Em um primeiro momento, 40 unidades serão disponibilizadas na capital paulista - na sequência, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Recife devem ser incluídas no programa. O objetivo é chegar a 2 mil bicicletas circulando no País até o fim de junho.

Mais leves que as motos, as bicicletas atingem velocidade de 30 km/h - a companhia, porém, estuda disponibilizar modelos mais robustos para compras de mercado. Além disso, as e-bikes também possuem pneus anti-furo, ergonomia especial e autonomia de bateria de 70 km.

As bicicletas serão destinadas para os entregadores com avaliação alta e para entregas em um raio de 2 km ou possíveis de serem realizadas em até 10 minutos. Segundo a Rappi, o programa tenta contornar o alto custo da gasolina, o que vem afastando profissionais da plataforma.