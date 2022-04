Henry Romero/Reuters O teste vai começar na Cidade do México, onde a startup colombiana já atua

O Rappi anunciou nesta segunda-feira, 11, que vai iniciar um projeto piloto para aceitar criptomoedas na plataforma a partir desta semana. O teste vai começar na Cidade do México, onde a startup colombiana já atua.

Nesse primeiro momento, as transações com criptomoedas vão funcionar apenas para a compra de créditos na plataforma — ou seja, não será possível, ainda, pagar produtos diretamente com a moeda digital. A intenção, porém, é que o uso do ativo possa se estender ao longo dos meses.

“Nesta primeira fase, decidimos construir um produto que permita a nossos consumidores conectar suas carteiras digitais e contas em exchanges para converter criptomoedas em créditos Rappi e, desta forma, acessar todos os produtos disponíveis dentro da plataforma”, afirma Sebastián Mejia, cofundador e presidente do Rappi.

Para isso, a startup firmou uma parceria com duas empresas do setor, a Bitso e a Bitpay. As duas empresas são especializadas em transações de pagamentos com ativos digitais e, segundo o Rappi, vão garantir a segurança das operações de clientes dentro do app.

Ainda, de acordo com a empresa, o produto foi diretamente desenvolvido pelas equipes de tecnologia mexicanas, e devem ajudar a conectar clientes e estabelecimentos que já miram a criptomoeda como forma de adesão de pagamento.

“Estamos estudando com interesse o mundo das criptomoedas e acreditamos que o futuro é a interseção do mundo cripto com negócios tradicionais não cripto, com experiências fáceis e descomplicadas para o usuário. É uma primeira abordagem que nos permitirá aprender e a continuar incorporando o mundo da moeda digital ao Rappi", explicou Mejia.