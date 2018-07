AFP Tim Cook no WWDC 2016

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, mais uma vez reafirmou o interesse da Apple na realidade aumentada -- tecnologia que deu seus primeiros passos como tendência de massa em 2016, com o jogo Pokémon Go. Em entrevista ao jornal inglês The Independent, Tim Cook disse que a realidade aumentada é uma tecnologia fundamental, muito capaz de gerar uma revolução parecida com a dos smartphones.

"O smartphone foi uma grande ideia: ele é um aparelho para qualquer pessoa, sem precisar pensar em um determinado país, faixa demográfica ou mercado. Acredito que a realidade aumentada é tão grande quanto isso", disse Cook, durante a entrevista. "Estou animado por conta das coisas que essa tecnologia pode fazer e mudar a vida das pessoas. E, além de tudo, ser divertida."

Durante a entrevista, Cook diz ainda que vê a realidade aumentada como o "silício que é usado nos telefones da Apple". "É uma tecnologia, e não um produto por si só". Sendo assim, é bastante provável que a Apple faça uma primeira abordagem da tecnologia da mesma forma que o Google, que começou a disponibilizar o Project Tango para fabricantes que usam o sistema Android no ano passado.

Não é a primeira vez que o executivo da Apple: em setembro, ele disse que a realidade aumentada tinha mais potencial que a realidade virtual por conta de seu potencial de manter as pessoas no mundo real, ao mesmo tempo em que interagiam com a tecnologia. Um fato interessante a se notar é que, toda vez que Cook começa a falar muito sobre uma tendência, ela deve aparecer em breve nos produtos da Apple.