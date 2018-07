Reuters Empresa quer reconquistar consumidores depois do fracasso do Galaxy Note 7

Um recall global dos celulares Galaxy Note 7, propensos a incêndios, aparentemente não prejudicou a disposição dos consumidores norte-americanos de comprar aparelhos da Samsung Electronics. A informação foi divulgada pela pesquisa de opinião Reuters/Ipsos divulgada no domingo, 20.

A pesquisa conduzida entre 26 de outubro de 9 de novembro revelou que os atuais usuários de smartphones Samsung são tão leais à marca quanto os clientes do iPhone, da Apple. A pesquisa também revelou que as pessoas com conhecimento do recall estavam tão interessadas nos celulares da Samsung quanto aquelas que não sabiam.

A Samsung se envolveu em um escândalo global neste ano, após os celulares de modelo Note 7 pegarem fogo, levando a um recall global. Alguns clientes relataram que os celulares consertados estavam superaquecendo, levando a Samsung a recolher os substitutos também. Os investidores esperam que os clientes da Samsung procurem outras alternativas, principalmente o iPhone 7, da Apple.

Dentre os que estavam cientes sobre o recall, 27% considerariam adquirir um celular da Samsung se fossem comprar um aparelho, mostrou a pesquisa. Dentre aqueles que não sabiam sobre o recall, 25% procurariam primeiro um celular da empresa.

A pesquisa descobriu que os clientes da Samsung são fortemente leais à sua marca. Cerca de 91% dos usuários da Samsung provavelmente comprariam outro smartphone da empresa e 92% dos atuais usuários provavelmente comprariam outro produto da Samsung em geral.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi conduzida pela internet, em inglês, em todos os 50 Estados dos EUA. Ela incluiu 2.375 pessoas que possuem celulares Samsung e 3.158 que possuem iPhones. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais.