Mike Segar/Reuters Jeff Bezos é presidente da Amazon

A receita da Amazon bateu a marca de US$ 52,9 bilhões no segundo trimestre de 2018, em crescimento de 39% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado faz parte do balanço da empresa para os meses entre abril e junho deste ano e foi impulsionado pelo bom desempenho do serviço de armazenamento em nuvem Amazon Web Services. Ao todo, a divisão de nuvem da empresa teve receita de US$ 6,1 bilhões, com crescimento de 49% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado empolgou os investidores após o fechamento do mercado: se durante o dia a empresa operou com baixa de 2,98%, em parte pela cautela com o setor de tecnologia após a derrubada nas ações do Facebook, após o fim do pregão as ações da Amazon operaram com alta de 1,5%, levando o valor da empresa para cerca de US$ 890 bilhões.

A avaliação, porém, frustrou as expectativas de quem esperava que a empresa pudesse se tornar a primeira companhia a alcançar a marca nominal de US$ 1 trilhão em valor de mercado – algo que nunca aconteceu na era contemporânea. (A Standard Oil, de John Rockfeller, chegou a atingir valor semelhante, mas apenas se atualizados os índices de inflação do início do século XX para hoje). A trajetória da empresa, porém, continua a impressionar: só em 2018, ela viu seu valor de mercado crescer cerca de 60%.

Outro dado relevante do balanço da Amazon foi o crescimento de cerca de 1100% no lucro da empresa – ao todo, a varejista online ganhou US$ 2,53 bilhões no 2º trimestre, contra US$ 197 milhões no mesmo período do ano passado.

No entanto, é importante considerar que o resultado do 2º trimestre de 2017 foi fortemente influenciado por um aumento em gastos operacionais da empresa, especialmente em setores como produção de conteúdo de vídeo para o serviço de streaming Amazon Prime Video, principal rival do Netflix no mercado americano.

Para Joel Kulina, analista da consultoria americana Wedbush Securities, os resultados da empresa são "bastante sólidos". "A Amazon Web Services manteve seu crescimento e a Amazon mostra que está bem estruturada para crescer, especialmente num momento em que outras empresas do setor de tecnologia, como Netflix e Facebook, enfrentam problemas."