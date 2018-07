REUTERS

A Hewlett Packard Enterprise, nova empresa que abriga a divisão de hardware e serviços da antiga empresa Hewlett-Packard, anunciou na quinta-feira, 3, uma receita trimestral com um lucro maior que o esperado pelo mercado. Com os bons resultados, a HP Enterprise viu suas ações subirem 6,4% ontem no pregão, chegando a US$ 14,47, e reforçou a impressão do mercado de que divisões separadas de grandes empresas tendem a ter bom desempenho logo após a cisão.

O resultado acima das expectativas de mercado foi ajudado pela força dos negócios no mercado de hardwares, conforme apontou a Reuters. As receitas em negócios do grupo empresarial da HPE, da qual deriva mais da metade da sua receita total, aumentaram cerca de 1%, para US$ 7,1 bilhões, no trimestre que vai de novembro de 2015 a janeiro de 2016.

Já o lucro líquido da empresa caiu para US$ 267 milhões – cerca de US$ 0,15 por ação – no período especificado. Em 2015, no mesmo período, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 547 milhões (US$ 0,30 por ação).

A empresa, liderada pela antiga presidente executiva da HP Margaret Whitman, também manteve sua previsão de lucro para 2016 ajustada entre US$ 1,85 a US$ 1,95 por ação.

Divisão. Anunciada em 2014 e efetivada em novembro de 2015, a Hewlett-Packard, uma das mais tradicionais marcas de tecnologia dos EUA (e que ajudou a fundar o Vale do Silício, na Califórnia) se separou em duas empresas. A HP Enterprise, liderada por Whitman, cuida de servidores de rede e de armazenamento. Já a HP Inc. se concentra em produtos como computadores pessoais e impressoras.

Em entrevista ao Estado na ocasião, o presidente da Hewlett Packard Enterprise no Brasil, Luciano Corsini, garantiu que a cisão era uma boa estratégia. “A separação será uma vantagem nesse cenário altamente competitivo.”, disse.

Para o executivo, a computação em nuvem é uma das armas da empresa para retomar seu protagonismo no mercado de tecnologia, afetado pela competitividade de empresas como a chinesa Lenovo. “Muitas empresas buscam o setor de TI para enfrentar a crise e serem mais competitivas”, declarou.

