Sergio Peres/Reuters Separação das duas empresas deve ocorrer até 2021, disse a IBM

A tradicional empresa de tecnologia IBM divulgou nesta segunda-feira, 19, seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2020, abrindo a temporada de balanços do setor. A receita da empresa caiu 2,6% no período, em comparação com o mesmo trimestre de 2019, na casa de US$ 17,56 bilhões. O resultado ficou acima da estimativa do mercado, que era de US$ 17,54 bilhões.

Os números, que poderiam ter tido desempenho pior por conta da retração econômica causada pela pandemia, tiveram bom impacto por conta da demanda de serviços de computação em nuvem, usados pelos clientes da IBM para fazer sua transformação digital. A divulgação acontece semanas após a empresa anunciar que vai se cindir em duas – uma nova empresa, ainda sem nome, ficará com a estrutura legado da IBM.

"Continuamos a ver uma boa aceleração da transformação digital dos nossos clientes", disse o diretor financeiro da empresa, James Kavanaugh, à agência de notícias Reuters. Segundo a empresa, a receita da área de nuvem cresceu 19% no último trimestre, para a casa de US$ 6 bilhões.

A área era comandada até abril por Arvind Krishna, atual presidente executivo da empresa – indiano, Krishna é visto como o principal responsável pelo futuro da IBM, uma empresa centenária.

Já o lucro da IBM ficou na casa de US$ 1,7 bilhão no período entre julho e setembro de 2020.