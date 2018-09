Mary Altaffer/AP Photo Empresa volta a crescer após 6 anos; ações disparam

A receita da IBM voltou a crescer pela primeira vez desde 2012, de acordo com balanço financeiro do quarto trimestre de seu ano-fiscal de 2017. A empresa conseguiu receita de US$ 22,5 bilhões, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os bons resultados, porém, não foram suficientes para convencer os investidores e as ações da companhia fecharam o dia de ontem com queda de 4,5%, embora tenham registrado ganhos de 10% em valor só em 2018.

Em relação às perdas, a IBM teve prejuízo de US$ 1,05 bilhão, devido a uma cobrança de impostos de US$ 5,5 bilhões relacionada à aprovação de uma nova legislação tributária nos Estados Unidos.

Esse é o primeiro crescimento que a IBM registra no quarto trimestre do ano desde o primeiro trimestre de 2012, quando a companhia mudou sua estratégia para dar maior foco às áreas de computação em nuvem, tecnologias de análise de grandes conjuntos de dados, segurança e mobilidade. De acordo com a empresa, as iniciativas nessas áreas geraram US$ 11,1 bilhões em receita no último ano, ou 49% da receita total -- há um ano, elas representavam 35% do total.

A receita da IBM com computação em nuvem aumentou 24% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a US$ 17 bilhões -- do total, US$ 9,3 bilhões foram representados por serviços nessa área. A divisão de computação cognitiva, que é centralizada na tecnologia Watson, alcançou uma receita de US$ 5,4 bilhões, alta de 3% em relação ao quarto trimestre de 2016.

A IBM encerrou o ano de 2017 com US$ 12,6 bilhões em caixa, o que permite que a companhia tenha flexibilidade para novas aquisições no setor.

Expectativas. O diretor financeiro da empresa, James Kavanaugh, afirmou na conferência de resultados que a IBM continuará a “manter um alto nível de investimento” em 2018 para aumentar sua capacidade de entrega nas quatro áreas estratégicas definidas pela companhia no passado.

O maior desafio da companhia este ano serão os impostos. A IBM estima uma taxa de imposto operacional de 16% este ano, no ano passado a taxa foi de 12%.