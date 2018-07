AP/Elaine Thompson Satya Nadella, o presidente executivo da Microsoft, durante a Build, conferência anual de desenvolvedores da empresa

A receita da Microsoft subiu 14% em seu último ano fiscal, entre julho de 2017 e junho de 2018, superando a marca de US$ 110,4 bilhões. Os números fazem parte do balanço da empresa divulgado na tarde desta quinta-feira, 19, e mostram o bom momento da companhia chefiada por Satya Nadella – após a divulgação dos resultados, as ações da Microsoft operavam com ligeira alta de 0,1% no mercado, sendo vendidas a US$ 104,48 às 17h25, no horário de Brasília.

Alçado ao posto de presidente executivo em 2014, Nadella tem liderado a transformação da empresa em uma companhia de produtos e serviços, focado em computação na nuvem. No último ano, foram justamente essas as áreas que se destacaram na empresa: a receita do pacote de produtividade Office, por exemplo, subiu 38%; já a divisão Azure, voltada para produtos de nuvem corporativos, viu seu faturamento crescer 89%. Todos os dados se referem à comparação com o ano fiscal anterior da empresa, entre julho de 2016 e junho de 2017.

"Tivemos um ano incrível, que mostra como nossos investimentos em nuvem estão se pagando agora", disse Nadella, na carta enviada aos acionistas na tarde desta quinta-feira. "Vamos continuar a investir e expandir nosso alcance em mercados com diferentes inovações."

Ao todo, a empresa teve crescimento de dois dígitos em todas as suas divisões. Outras áreas que se destacaram na empresa no último ano foram a divisão de games e a rede social LinkedIn. A primeira teve faturamento anual superior a US$ 10 bilhões na história, puxada pelo bom desempenho da rede de jogos online Xbox Live; já a segunda superou US$ 5 bilhões em receitas.

O lucro da Microsoft, porém, caiu na comparação com o ano passado, fechando em US$ 16,6 bilhões – a queda de 35%, no entanto, se deve especialmente às mudanças tributárias promovidas pelo presidente americano Donald Trump, que impactaram a empresa em US$ 13,7 bilhões. Sem as alterações, o lucro da Microsoft teria sido de US$ 30,2 bilhões, em crescimento de 17%.

Quarto trimestre. A Microsoft também divulgou seus resultados para o quarto trimestre de seu ano fiscal, compreendido entre abril e junho de 2018. No período, a empresa faturou US$ 30,1 bilhões e lucrou US$ 8,9 bilhões – em altas de 17,5% e 9%, respectivamente