Reuters Desempenho da Nintendo foi ruim no último trimestre por falta de lançamentos

A Nintendo anunciou que sua receita caiu 33%, para US$ 1,3 bilhão, entre abril e setembro de 2016. No mesmo período, a empresa teve lucro de US$ 57 milhões. As informações constam no balanço financeiro da companhia japonesa, divulgado ontem.

A explicação para o desempenho ruim é simples: a empresa praticamente não lançou nenhum jogo de destaque no período e praticamente aposentou seu principal videogame, o Wii U. A empresa vendeu apenas 560 mil unidades do console no período analisado, o que aumentou para 13,3 milhões o número de unidades vendidas desde o lançamento, em 2012.

Na última semana, a companhia japonesa revelou o Nintendo Switch, que deverá suceder o Wii U, mas apenas em março de 2017.

A principal fonte de receitas da Nintendo no último trimestre é no mínimo curiosa: a empresa vendeu sua participação no time de beisebol americano Seattle Mariners por US$ 595 milhões.