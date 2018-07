REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo Tesla, de Elon Musk, divulgou resultados financeiros

A fabricante de automóveis elétricos Tesla, do empresário Elon Musk, registrou receita trimestral melhor do que o esperado, impulsionada pela entrega de sedãs Model S e veículos utilitários esportivos Modelo X. Com o resultado, que surpreendeu o mercado financeiro, a Tesla viu sua receita mais do que dobrar em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com os resultados financeiros da empresa, a receita subiu para US$ 2,79 bilhões, ante US$ 1,27 bilhão no mesmo trimestre de 2016 -- num crescimento de quase 120%. Os números superaram estimativas de analistas ouvidos pela Thomson Reuters era de US$ 2,51 bilhões.

A perda líquida da empresa atribuível aos acionistas aumentou para US$ 336,4 milhões no segundo trimestre encerrado em 30 de junho, sendo que era de US$ 293,2 milhões no mesmo período do ano anterior.