Yves Herman/Reuters Sundar Pichai, presidente executivo da Alphabet e do Google

Depois de meses sentindo o impacto da perda de receita de publicidade por conta do cenário de pandemia, a Alphabet, dona do Google, voltou aos trilhos: no trimestre que se encerrou em setembro, a companhia teve receita total de US$ 46,2 bilhões, um aumento em relação aos US$ 40,5 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Os números fazem parte dos resultados financeiros revelados pela empresa nesta quinta-feira, 29 — após o fechamento do pregão, as ações da Alphabet subiram cerca de 6%.

Os resultados da empresa surpreenderam positivamente o mercado: analistas esperavam uma receita de US$ 42,9 bilhões para o trimestre. Os negócios de publicidade do Google foram responsáveis ​​por 80% da receita da companhia no período.

É uma recuperação em relação aos últimos meses: no segundo trimestre, a Alphabet registrou a sua primeira queda de receita da história. A empresa foi impactada principalmente pelas dificuldades financeiras dos anunciantes por conta da pandemia, já que orçamentos de marketing geralmente são os primeiros a serem prejudicados por grandes clientes em tempos de crise.

A empresa viu no último trimestre os anunciantes voltarem para o Google, principalmente para manter um canal de comunicação com clientes para ofertas e outros serviços.

Houve também crescimento no YouTube: a receita da plataforma de vídeos aumentou para US$ 5 bilhões, ante os US$ 3,8 bilhões registrados no mesmo período no ano passado. Analistas esperavam que o YouTube gerasse US$ 4,52 bilhões em receita no trimestre. O lucro da Alphabet no período foi de US$ 11,2 bilhões, superando a estimativa de analistas, que era de US$ 7,6 bilhões.

O presidente executivo da Alphabet e do Google, Sundar Pichai, disse em comunicado que os resultados do trimestre são também “uma prova dos profundos investimentos que fizemos em inteligência artificial e outras tecnologias, para oferecer serviços aos quais as pessoas recorrem para obter ajuda.”

O recente processo antitruste aberto contra o Google nos Estados Unidos não teve impacto imediato nos resultados do terceiro trimestre — a empresa é acusada de abusar do poder do seu mecanismo de buscas. No longo prazo, esse e outros processos semelhantes em outras regiões como a Europa podem fazer com que o Google tenha que se desfazer de alguns de seus negócios de publicidade nos próximos anos. Porém, analistas financeiros acreditam que isso não vai acontecer tão facilmente. /COM REUTERS