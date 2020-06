Arnd Wiegmann/Reuters Queda na receita com publicidade pode chegar até 5,3%, na mão contrária do esperado para este ano

A receita do Google com publicidade nos Estados Unidos cairá 5,3%, com marcas cortando gastos durante a pandemia do coronavírus, mostrou um relatório da eMarketer nesta segunda-feira, 22, o que mostra o primeiro declínio desde que a empresa começou a estimar a receita de anúncios, em 2008.

O declínio da receita da maior empresa de publicidade digital do mundo deve-se principalmente à forte dependência de empresas de viagens, setor mais atingido pela pandemia, disse a eMarketer.

A previsão mostra como a crise de saúde afetou até as maiores plataformas de publicidade, já que os gastos com anúncios normalmente seguem as condições econômicas e a demanda dos consumidores.

Esperava-se que o Google tivesse um aumento em sua receita com publicidade nos EUA de quase 13%, de acordo com a previsão do primeiro trimestre da eMarketer, que ainda não levava em conta o impacto da pandemia.

O Facebook, segunda maior empresa de publicidade digital, deve ter aumento em sua receita com publicidade nos EUA de quase 5% este ano, muito menos do que o crescimento de 26% em 2019, afirmou a empresa de pesquisa.