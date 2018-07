A receita da Alphabet, controladora do Google, subiu 21,3% no segundo trimestre, acima do esperado, após fortes vendas de anúncios em aparelhos móveis e para conteúdo de vídeo.

A ação da empresa subiu mais de 6% após o fechamento do mercado e depois desaceleraram para cerca de 3%.

A receita consolidada da empresa subiu para US$ 21,5 bilhões entre abril e junho, ante US$ 17,73 bilhões um ano antes.

Analistas esperavam em média receita de US$ 20,76 bilhões, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita de anúncios do Google subiu 19,5%, para US$ 19,14 bilhões, com aumento de 29% em cliques pagos, nos quais anunciantes pagam a empresa apenas se o usuário clicar no anúncio.

O lucro líquido subiu para US$ 4,88 bilhões, ou US$ 7 por ação classes A e B, ante US$ 3,93 bilhões ou US$ 4,93 por ação.