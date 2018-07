O Mercado Livre, site de e-commerce que reúne compradores e vendedores, divulgou nesta quinta-feira, 4, que sua receita chegou a US$ 273,9 milhões no primeiro trimestre de 2017, crescimento que representa alta de 73,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de compradores únicos que utilizam a plataforma subiu 20,3% no mesmo período, alcançando 13,3 milhões, enquanto o número de vendedores chegou a 4,1 milhões, alta de 14,3%.

Os bons resultados fizeram o valor das ações da empresa dispararem após o fechamento do mercado, passando de US$ 236 para US$ 248. Atualmente, a empresa latino-americana de comércio eletrônico tem valor de mercado de US$ 10,45 bilhões.

No primeiro trimestre de 2017, o número de produtos vendidos no Mercado Livre chegou a 53,2 milhões, um crescimento de 38,6% em relação ao trimestre anterior. No total, as vendas movimentaram US$ 2,3 bilhões, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Brasil e México lideraram o crescimento da plataforma, com crescimento de 52,7% e 70,7% em relação ao primeiro trimestre de 2016.

"Temos feito um progresso consistente em entregar uma experiência de usuário transformadora para nossos compradores e vendedores por meio de um marketplace melhorado e por meio de complementos, como nossas crescentes soluções de pagamento", disse o diretor financeiro do Mercado Livre, Pedro Arnt, durante conferência de resultados.

Pagamentos. O Mercado Pago, plataforma de processamento de pagamentos online do Mercado Livre, superou a marca de US$ 2 bilhões em volume de pagamentos processados, alta de 84,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do Mercado Envios, divisão que opera entregas de produtos em parceria com os Correios, o número de itens entregues cresceu 58,7% para 27,3 milhões de itens.