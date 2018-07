Reprodução

A Accor, um dos maiores grupos hoteleiros da Europa, anunciou nesta terça-feira, 5, a aquisição da Onefinestay, empresa especializada em serviços de aluguel para férias de casas luxuosas, por US$ 169 milhões (o equivalente a R$ 620 milhões).

Trata-se do mais recente esforço do grupo hoteleiro para explorar o mercado em torno da economia compartilhada, após empresas como a Airbnb tornarem-se populares para pessoas que buscam hospedagem fora de hotéis. Em fevereiro, o Accorhotels já havia anunciado a compra de participação minoritária da Oasis Collections, empresa que também oferece hospedagem em casas e apartamentos em regiões nobres de diversos países.

O mais recente acordo estabelece que o grupo hoteleiro, sediado em Paris, deve investir mais de US$ 73 milhões para expandir as operações mundiais da Onefinestay. “Nós podemos ajudá-los a fazer em dois anos o que teria levado sete”, disse Sébastien Bazin, presidente-executivo da Accor, ao jornal The New York Times. “É um reconhecimento de que a economia compartilhada pode oferecer aos nossos clientes uma experiência única.”

Atualmente, a Onefinestay, que foi criada em 2010, administra cerca de 2,6 mil casas e apartamentos de luxo em nome de seus proprietários. Assim como a rival Airbnb, a empresa com sede em Londres permite que pessoas em cidades como Nova York, Los Angeles, Paris e Roma ofereçam suas casas para hospedagem por curtas temporadas. A principal diferença entre os dois serviços é que a Onefinestay supervisiona cada locação e ainda oferece produtos de higiene pessoal e roupas de cama.

Em um comunicado, a startup disse que tem a perspectiva de expandir sua presença para 40 novas cidades em todo mundo nos próximos cinco anos. Ela vai se manter como uma unidade de negócio independente dentro do AccorHotels sob a direção de Greg Marsh, cofundador da Onefinestay. “É o início de um novo capítulo”, disse Marsh, ao jornal. “Nós poderíamos continuar expandindo, mas estávamos procurando alguém que pudesse nos ajudar a crescer.”