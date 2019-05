Heinz-Peter Bader/Reutes Serão oferecidas 2 mil alocações premium e de luxo em mais 100 cidades

O grupo Marriott, maior rede de hotéis do mundo, está pronto para lançar um serviço para rivalizar com o Airbnb. Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, o serviço será chamado de Homes & Villas e deve chegar à Europa na semana que vem. O mercado americano também está nos planos da empresa.

De acordo com o jornal, serão oferecidas 2 mil alocações premium e de luxo em mais 100 cidades. A noite em um quarto compartilhado deverá custar a partir de US$ 200 e chegar até US$ 10 mil. Os hóspedes poderão ainda resgatar pontos no aluguel e usar em um programa de fidelidade ao reservar uma estadia em outro empreendimento da rede. Os aluguéis das residências compartilhadas serão administrados por empresas de terceiros. Um negócio piloto já foi testado no ano passado pela companhia em cidades europeias, como Londres, Paris e Roma. O modelo foi experimentado em 500 residências.

Apesar de outras empresas hoteleiras americanas, como Hilton e Hyatt, estudarem novos serviços no modelo de compartilhamento, a Marriott é a pioneira a implantar a iniciativa. Atualmente, a empresa conta com cerca de 1,29 milhão de quartos ao redor do mundo, de acordo com a STR. Já a Airbnb é, disparada, a maior plataforma de acomodações, com 4,92 milhões de hospedagens listadas, segundo a plataforma AirDNA.

No ano passado, a rede Marriott ganhou destaque na mídia após o vazamento de informações de seus usuários, após ser vítima da ação de hackers. Dados de mais de 5 milhões de passaportes foram divulgados.