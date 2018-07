Reuters O Pinterest é um aplicativo que ajuda pessoas a organizar suas ideias de forma visual

A rede social de interesses Pinterest, que ajuda pessoas a organizar suas ideias de forma visual, pode fazer sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2019, de acordo com fontes do site americano CNBC. A empresa, que em junho passado atingiu um valor de mercado de US$ 12,3 bilhões depois de uma rodada de investimento, é avaliada hoje na faixa de US$ 13 bilhões a US$ 15 bilhões, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Parte da avaliação positiva da empresa se deve à sua capacidade de atrair anunciantes: as vendas de anúncios no Pinterest devem dobrar este ano, atingindo o valor de US$ 1 bilhão – no ano passado, foram de US$ 500 milhões. O Pinterest não confirmou as informações.

Segundo a reportagem do site CNBC, o Pinterest se tornou um lugar importante para marcas de varejo, moda, itens para casa, beleza e peças no estilo “do it yourself”. Em setembro do ano passado, o Pinterest atingiu a marca de 200 milhões de usuários ativos no mundo todo -- no começo de 2016, o aplicativo tinha 100 milhões.

Dentro do Pinterest, os usuários selecionam os itens que os inspiram e pelos quais eles se interessam – o que mostra os interesses dos consumidores. Os anunciantes estão interessados nessa função do aplicativo, e estão especialmente otimistas com o sucesso que o Pinterest vem tendo com a plataforma para celular.

Abertura. O Pinterest pode se juntar, então, ao grupo de startups com altos valores de mercado que pretendem abrir capital na mesma época em 2019. O presidente do Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou que o aplicativo de caronas planeja se tornar público no ano que vem. O serviço de hospedagem Airbnb também mencionou o assunto este ano: o presidente-executivo Brian Chesky disse que “estaremos prontos para a abertura de capital no ano que vem, mas não sabemos se vamos fazer”.