Robert Galbraith/Reuters LinkedIn é uma rede social profissional

A rede social profissional LinkedIn, da Microsoft, anunciou nesta quinta-feira, 16, a chegada ao Brasil de sua plataforma de educação online, o LinkedIn Learning. A partir de agora, usuários que assinam o serviço premium da rede social terão acesso a 82 cursos em português de assuntos como liderança e gestão, gerenciamento de projetos e operações.

A plataforma foi lançada em 2016 nos Estados Unidos, com objetivo de oferecer cursos profissionais. Hoje, estão disponíveis 15 mil aulas online gravadas em seis idiomas, entre eles, português.

No Brasil, inicialmente o LinkedIn Learning terá 82 cursos disponíveis, com duração média de 40 minutos. A expectativa é que o número de aulas aumente para 200 até o ano que vem. Aqui, aulas serão gravadas por instrutores brasileiros e levarão em conta a característica dos profissionais locais. A maioria dos cursos da primeira leva é voltada para habilidades comportamentais, chamadas pela rede social de “soft skills”. A mensalidade mais barata do LinkedIn Premium custa R$ 39,90 – há ainda planos mais caros, com vantagens adicionais oferecidas pela rede social.

A versão brasileira da plataforma terá recursos similares a plataforma nos Estados Unidos. É possível, por exemplo, fazer download dos vídeos para assisti-los off-line, fazer exercícios, recomendar para amigos e ver quais os vídeos são os mais vistos do momento por pessoas da mesma profissão. No fim do curso, o usuário pode adicionar um certificado das aulas feitas em seu perfil na rede social. Hoje, o LinkedIn tem 500 milhões de usuários em todo o mundo.