Você não vai escapar das propagandas do Instagram no Reels. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 17, que está trazendo anúncios para a aba de vídeos curtos, visando "conectar as marcas com novos potenciais clientes e permitir que as pessoas descubram ainda mais conteúdos inspiradores de diferentes marcas e criadores". O Instagram já estava fazendo testes com o recurso no Brasil e agora amplia a visualização para todos os usuários.

Com a nova ferramenta, a empresa quer que os usuários não só vejam as publicidades mas também divulguem seu próprio conteúdo, caso sejam criadores ou tenham algum produto à venda na plataforma. Os anúncios terão até 30 segundos e poderão ser encontrados no feed dos Reels, entre os conteúdos que o usuário costuma acessar no Instagram.

Também será possível encontrar nas propagandas ações para identificar se aquele anúncio é ou não do interesse do usuário. O Instagram vai disponibilizar botões de curtir, comentar e salvar, além da possibilidade de compartilhar o conteúdo anunciado.

“Nós enxergamos Reels como uma ótima maneira para as pessoas descobrirem novos conteúdos no Instagram e, portanto, os anúncios se encaixam naturalmente. Marcas de todos os tamanhos podem aproveitar esse novo formato criativo em um ambiente onde as pessoas já estão se divertindo", comenta Justin Osofsky, chefe de operações do Instagram.

Dengo Chocolates, Itaú, Magalu e a Sallve, marca de cosméticos, são algumas das empresas que já estão utilizando o recurso no Brasil.