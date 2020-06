Uber Eats Uber Eats terá prêmios para clientes fieis

O Uber Eats anuncia nesta quinta, 25, um novo programa que permite que restaurantes criem programas de fidelidade para os seus clientes. Os estabelecimentos interessados poderão oferecer recompensas, como descontos, após o cliente atingir um determinado número de pedidos ou um valor específico de pedidos - o restaurante poderá escolher a melhor maneira de premiar os clientes mais fiéis.

A adesão ao programa é voluntária, e o seu foco são as pequenas e médias empresas. "Começaremos essa iniciativa concentrando todos os nossos esforços em impulsionar as economias locais e em continuar promovendo seu crescimento, consolidando a preferência de seus clientes mais fiéis", afirmou em nota Eduardo Donnelly, diretor do Uber Eats para a América Latina.

O usuário premiado será notificado por e-mail e o prêmio será acrescentado automaticamente à conta. O prêmio deverá ser usado em até 90 dias.

O Uber Eats anunciou também uma atualização na ferramenta "Para retirar", que permite encontrar restaurantes que funcionam com a modalidade. Na nova versão, o recurso ganhou um mapa que permite encontrar os restaurantes mais próximos que oferecem a opção. Em São Paulo, a modalidade “Para retirar” está disponível desde junho de 2019.