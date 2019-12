Twitter Corações predominaram nos emojis mais usados no País

Uma das formas mais populares de se comunicar via internet, os emojis estiveram mais uma vez em alta. Em retrospectiva, o Twitter divulgou, nesta terça-feira, 10, um compilado de informações mais usadas pelos usuários em 2019.

Nas conversas, o brasileiro propagou muito amor, sendo os dois primeiros da lista o rostinho com olhos de coração e o coração cor de rosa. Além disso, dados como contas mais populares e até quais novelas foram as mais comentadas no Brasil entraram para a lista da rede social.

Quando comparado com os emojis brasileiros, o mundo utilizou as imagens de forma menos apaixonada que por aqui. O mais utilizados foram a carinha chorando de rir e a chorando de tristeza.

Mais comentados

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, o Flamengo é o time mais comentado entre os brasileiros no Twitter e tem 4 dos 5 jogadores mais mencionados na rede. A exceção é, claro, Neymar Jr. Entre novelas e séries, a mais popular é Game of Thrones, seguida pela produção global recém encerrada A Dona do Pedaço.

Na música, o grupo de k-Pop BTS ficou em primeiro lugar, seguido do casal do ano Camilla Cabelo e Shawn Mendes. O presidente Jair Bolsonaro aparece como a personalidade política mais falada em 2019.