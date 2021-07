Luke MacGregor/Reuters Richard Branson deve superar Jeff Bezos com viagem neste domingo

Correndo por fora, o bilionário britânico Richard Branson pode superar, neste domingo, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, fundador da Tesla, na corrida de ricaços para o espaço. Está marcado este domingo, 11, às 10h (horário de Brasília) o voo tripulado da Virgin Galactic que partirá do Estado do Novo México, nos EUA.

O foguete SpaceShipTwo, batizado de Unity, será levado sob um avião chamado White Knight Two a uma altitude de 15 mil metros, antes de se desprender - esta parte do voo deve durar 45 minutos. Então, o motor do Unity será acionado, levando a espaçonave para uma subida em velocidade supersônica a altitudes superiores a 80,5 mil metros. No topo do arco da trajetória, os passageiros flutuarão por cerca de 4 minutos, antes de o avião espacial reentrar na atmosfera.

A SpaceShipTwo pode levar dois pilotos e até seis passageiros. A cabine possui 12 grandes janelas e nada menos que 16 câmeras. No voo deste domingo, outros três passageiros, todos funcionários da Virgin, estarão à bordo.

O anúncio de Branson surpreendeu. No começo de junho, Bezos fez barulho ao anunciar que estará a bordo do primeiro voo tripulado da Blue Origin, empresa de viagens espaciais fundada por ele em 2000. A viagem está marcada para 20 de julho. Então, Branson interceptou o momento de Bezos revelando, no começo do mês, que voará nove dias antes.

Neste sábado, 10, Bezos postou uma mensagem no Instagram, desejando boa sorte e um voo seguro a Branson e sua equipe.

A jogada é ousada. Em outubro de 2014, o modelo anterior de nave da Virgin Galactic, V.S.S. Enterprise, sofreu um acidente num voo de testes, o que causou a morte de um dos dois pilotos. O acontecimento acabou atrasando os planos de desenvolvimento da Virgin. Ao mesmo tempo, a empresa assistiu ao crescimento da SpaceX, que em maio de 2020 fez o seu primeiro voo tripulado. Desde então, a empresa fundada por Elon Musk já conseguiu fazer outros voos ao espaço, chegando a enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional.

A VSS Unity, já foi três vezes para o espaço em 2018 e 2019 saindo da Califórnia e do Novo México. Em 2019, levou como passageiro um empregado da empresa. O último teste da Virgin Galactic aconteceu em maio deste ano. O resultado animou a empresa, que optou por fazer um voo tripulado com seu fundador. “Quem seria melhor do que Richard Branson para testar a experiência completa na cabine?”, questionou ao jornal The New York Times Aleanna Crane, vice-presidente de comunicações da Virgin Galactic.

Reuters SpaceShip Two em voo de testes

"O mínimo que o fundador da empresa pode fazer é voar com seus funcionários", disse Branson ao canal CNN.

Branson fundou a Virgin Galactic em 2004, com o objetivo de oferecer aos clientes voos turísticos curtos, e abriu seu capital em 2019.

A Virgin Galactic espera iniciar as operações comerciais regulares no começo do ano que vem e almeja realizar cerca de 400 voos anuais saindo de Spaceport America, sua base em Novo México. A empresa já vendeu, incluindo para estrelas de Hollywood, cerca de 600 passagens por preços entre US$ 200 mil e US$ 250 mil. Quando novas passagens forem colocadas à venda, o preço será maior, já avisou a empresa. / COM INFORMAÇÕES DA AFP