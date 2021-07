EFE Branson fundou a Virgin Galactic em 2004, com objetivo de oferecer aos clientes voos turísticos curtos, até a beira do espaço sideral

Buscando derrotar Jeff Bezos na corrida que determinará qual será o primeiro dono de fábrica de foguetes a viajar para o espaço sideral, Richard Branson, o bilionário britânico que fundou uma galáxia de empresas Virgin, anunciou na noite de quinta-feira, 1, que será um dos tripulantes do próximo voo teste do avião espacial da Virgin Galactic.

Esse voo está marcado para decolar em 11 de julho, do Porto Espacial América, no Novo México (EUA).

“A equipe estava pronta e perguntou para Richard se ele estava pronto”, afirmou Aleanna Crane, vice-presidente de comunicações da Virgin Galactic. “É um grande dia. É um dia muito empolgante.”

Branson ficará em posição de reivindicar o direito de contar vantagem na crescente indústria de turismo espacial. Um grupo de empresas, que incluem a Virgin Galactic e a Blue Origin, de Bezos, está competindo para oferecer a quem puder pagar pela passagem voos orbitais e suborbitais. Apesar das primeiras viagens serem caras, a expectativa é que os preços das passagens baixem ao longo do tempo, à medida que o mercado crescer.

Branson fundou a Virgin Galactic em 2004, com objetivo de oferecer aos clientes voos turísticos curtos, até a beira do espaço sideral. Mas o desenvolvimento da SpaceShipTwo - um foguete com asas, que voa a altitudes superiores a 80,5 quilômetros - demorou para ficar pronto, anos a mais do que Branson esperava. O contratempo incluiu o desastre da primeira SpaceShipTwo, a V.S.S. Enterprise, em outubro de 2014, durante um voo teste, que matou um dos dois pilotos.

Em 2019, a Virgin Galactic abriu o capital, mas o Virgin Group, de Branson, continua o maior acionista, com participação de 24% na empresa.

O mais recente teste de voo impulsionado, em maio, foi o primeiro que a Virgin Galactic realizou a partir do Novo México. Anteriormente, o desenvolvimento e os testes com a espaçonave ocorriam em Mojave, Califórnia.

Crane afirmou que o voo recente foi tão impecável que a equipe decidiu testar a experiência de dentro da cabine. “Quem seria melhor do que Richard Branson para testar a experiência completa na cabine?”, afirmou ele. “Ele voará como especialista na missão e terá função, da mesma maneira que o restante da tripulação.”

A nave transportará outros três funcionários da Virgin Galactic nos assentos da cabine, além dos dois pilotos na frente.

“Uma coisa é ter um sonho de fazer as viagens espaciais acessíveis para todos”, afirmou Branson em um comunicado. “Outra coisa é uma equipe incrível tornar esse sonho realidade coletivamente.”

A empresa planeja transmitir imagens do voo a partir das 9h, no horário da Costa Leste dos EUA, em 11 de julho. O foguete da SpaceShipTwo, batizado de Unity, será levado sob um avião chamado White Knight Two a uma altitude de 15 mil metros, antes de se desprender. Então o motor do Unity será acionado, levando a espaçonave até altitudes superiores a 80,5 mil metros.

No topo do arco da trajetória, os passageiros flutuarão por cerca de 4 minutos, antes de o avião espacial reentrar na atmosfera e planar até a pista de pouso.

Se tudo correr conforme planejado, Branson voará nove dias antes de Bezos, fundador da Amazon, amarrar os cintos na cápsula New Shepard, construída por sua empresa espacial, a Blue Origin. A New Shepard voou até a beira do espaço sideral 15 vezes, mas sem ninguém a bordo. A nave é completamente automatizada, não requer pilotos.

Rinha de bilionários

Bilionários como Branson, Bezos e Elon Musk são a vanguarda de uma nova era de voos espaciais comerciais, e travam uma disputa verbal - por vezes brincalhona, por vezes ofensiva - a respeito de qual empresa é a melhor.

Na quarta-feira, 30, durante uma aparição na CNBC, Branson foi questionado se estava tentando superar Bezos na corrida ao espaço. “Que Jeff?”, respondeu Branson com uma expressão séria, antes de cair na risada.

A brincadeira ecoou uma fala de Musk durante uma entrevista à BBC.

Mesmo que Branson viaje primeiro, Bezos ainda poderia argumentar que foi ao espaço sideral e Branson não. A SpaceShipTwo não alcança a altitude de 100 quilômetros, considerada comumente o limite entre a atmosfera e o espaço sideral, já a New Shepard ultrapassa essa altitude, também conhecida como Linha de Kármán.

“Desejamos a ele um ótimo e seguro voo, mas eles não voarão acima da Linha de Kármán, o que é uma experiência muito diferente”, afirmou Bob Smith, diretor executivo da Blue Origin, em um comunicado enviado por e-mail.

Contudo, a Força Aérea dos EUA e a Administração Federal de Aviação (FAA) estabelecem esse limite em uma altitude mais baixa, de 80,5 quilômetros. A FAA concedeu patentes de astronautas aos tripulantes da Virgin Galactic que voaram em testes anteriores. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL