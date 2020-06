Andrew Harrer/Bloomberg O presidente executivo da GrubHub, Matt Maloney, espera que o negócio possa ser fechado no primeiro trimestre de 2021

Depois de conversas com o Uber, o GrubHub, informou nesta quarta-feira, 11, que planeja agora se juntar à empresa europeia de entrega de comida Just Eat Takeaway.com. A fusão pode implicar em uma avaliação de até U$$ 7,3 bilhões da empresa americana.

Em maio deste ano, a agência de notícias Bloomberg havia anunciado que o Uber estava em conversas para adquirir a empresa de entrega de comida, aproveitando o bom ritmo do Uber Eats, serviço semelhante do próprio Uber, que tem tido crescimento durante a pandemia de coronavírus. Na época, por conta dos rumores da negociação, as ações do GrubHub subiram cerca de 25% e as do Uber subiram 4%.

A parceria, no entanto, parece não ter ido para frente. Isso, porque as empresas ficaram preocupadas em enfrentar regulações antitruste, já que, no negócio, o Uber teria controle de duas das três principais empresas de delivery dos Estados Unidos. No novo acordo planejado com a holandesa Just Eat, a questão pode não ser tão problemática, por estarem em continentes diferentes.

O presidente executivo da GrubHub, Matt Maloney espera que o negócio possa ser fechado no primeiro trimestre de 2021. O comunicado da empresa americana ainda informa que Maloney se juntará ao conselho de administração da Just Eat e será responsável pelas operações na América do Norte, enquanto outros dois diretores vão fazer parte do conselho de supervisão da Just Eat.