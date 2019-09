Apple Apple TV+ vem para brigar pelo mercado de serviços de streaming

A Apple anunciou em evento nesta terça-feira, 10, novas informações sobre seu serviço de streaming Apple TV+: o rival da Netflix chega ao Brasil em 1º de novembro, por R$ 10, em uma assinatura para a toda família (até seis pessoas). Na mesma data, a plataforma será lançada em mais de 100 países por US$ 5. A empresa anunciou também que quem comprar um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, tem um ano de assinatura gratuita do Apple TV+.

Três séries já tinham sido anunciadas para o Apple TV+: Dickinson, com Hailee Steinfeld sobre a escritora Emily Dickinson, For All Mankind, que contará uma história sobre a corrida espacial, e a sitcom The Morning Show, que terá o trio Reese Witherspoon, Steve Carrell e Jennifer Aniston. Nesta terça, a Apple também anunciou uma série pós apocalíptica, chamada See, estrelada por Jason Momoa, o astro de Aquaman e Game of Thrones.

O Apple TV+ vem para brigar pelo mercado de serviços de streaming. A Disney também está na disputa: seu novo serviço de streaming, o Disney+, custará US$ 7 mensais ou US$ 70 por ano. A plataforma terá séries e filmes exclusivos de algumas das franquias de entretenimento mais populares do mundo, numa tentativa de desafiar o domínio digital da Netflix.