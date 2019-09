Mike Blake/Reuters Detalhes sobre preços e distribuição serão anunciados mais perto do lançamento

A empresa NBCUniversal, da Comcast, anunciou nesta terça-feira, 17, que o nome do seu novo serviço de streaming será Peacock (pavão, em tradução do inglês). A plataforma deve ser lançada em 2020, com uma variedade de conteúdos originais, como a série Dr Death, estrelada pelo vencedor do Globo de Ouro Alec Baldwin.

O serviço da NBCUniversal entrará em um mercado competitivo, que já tem nomes como Netflix e Amazon Prime Video. Em breve, serão lançados também o Disney+, da Walt Disney, e o Apple TV+.

Detalhes sobre preços e distribuição serão anunciados mais perto do lançamento, informou a empresa de mídia.

O Peacock também vai oferecer comédias clássicas como The Office e Parks and Recreation e a comédia original Rutherford Falls. Vale lembrar que a empresa possui a tradicional rede de televisão NBC, cujo logotipo apresenta um pavão.

A agência de notícias Reuters informou em janeiro que a assinatura do serviço da NBC, em uma versão sem anúncios, teria um preço parecido com outros serviços de vídeo que já estão no mercado.