A Faraday Future, principal rival da fabricante de carros Tesla, está sendo acionada na justiça por uma dívida de US$ 1,8 milhão. De acordo com a agência de notícias AP, o valor da dívida seria referente a trabalhos gráficos e digitais usados na apresentação feita na feira de tecnologia CES no início do mês.

A Faraday está sendo processada pelo Mill Group, que alega quebra de contrato e afirma que foram pagos apenas US$ 20 mil pelos serviços gráficos prestados. A conta, no entanto, é de US$ 1,82 milhão. O prcoesso foi protocolado no dia 13 de janeiro, no tribunal estadual da Califórnia.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, a Faraday Future refutou as acusações. "Vamos tomar as ações legais contra fornecedores que falharam em cumprir os requerimentos contratuais para proteger os interesses da companhia", disse.

Marcha. O processo foi revelado apenas poucos dias após a fabricante de carros ser acusada de inflar os números da pré-venda do carro FF-91, apresentado durante a CES. A empresa tinha dito que foram reservados 64,1 mil carros, mas fontes disseram ao site de tecnologia Business Insider que foram apenas 60 carros reservados.

Com isso, a empresa teria arrecadado apenas US$ 300 mil, já que cada reserva de carro exige um depósito de US$ 5 mil. Com este valor total, a Faraday Future não consegue pagar dois modelos do FF-91, que deverá custar US$ 180 mil.