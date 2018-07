Roku/ Handout via NYT Concorrente do Chromecast quer abrir capital nos EUA

A Roku, empresa responsável pelo dispositivo de mesmo nome, capaz de deixar qualquer TV conectada, fez sua estreia nesta quinta-feira, 28, na bolsa de valores Nasdaq, nos Estados Unidos.

Com ações inicialmente cotadas a US$ 14, a empresa tem, neste momento, valorização de mais de 30% de seus papeis, cotados a US$ 18,35. Com a valorização, a empresa está sendo avaliada na casa de US$ 1,75 bilhão.

Para analistas, a empresa pode dar ao mercado norte-americano de aberturas de capital o impulso desejado para encerrar 2017 bem -- apesar de ter sido um ano bastante movimentado, o mercado decepcionou com empresas como Snap, a dona do Snapchat, e a empresa de entrega de comida Blue Apron, que hoje são negociadas abaixo de seu potencial de mercado.

A Roku é uma das pioneiras do mercado de dispositivos capazes de deixar qualquer TV conectada, e hoje compete com empresas como Apple, Amazon e Google. Hoje, a empresa tem 15,1 milhões de contas ativas, com 6,74 bilhões de horas de conteúdo transmitido nos primeiros seis meses de 2017, informou a própria Roku em um relatório às autoridades regulatórias norte-americanas.

Hoje, o dispositivo da empresa permite que os usuários assistam vídeos de plataformas como Amazon Prime Video, Hulu, Google Play e Netflix, bem como outros 3 mil canais internacionalmente.