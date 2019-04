James/Divulgação James Delivery inicia hoje a operação em São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou nesta segunda-feira, 1, que teve início a operação do James Delivery em São Paulo, startup brasileira de encomenda e entrega de produtos comprada pela varejista no final de 2018. A operação é parte dos esforços para avançar no canal online de varejo alimentar, segmento no qual serviços de entrega como Rappi e iFood começam a despontar.

“Até o fim de 2019, toda a capital paulista estará coberta pelos serviços da plataforma de entrega. Depois de São Paulo, o plano é levar o James para mais 10 cidades brasileiras”, disse o GPA em comunicado ao mercado.

O James Delivery começa como a plataforma de entregas oficial e exclusiva das redes Extra e Pão de Açúcar, do GPA, de acordo com a varejista.

Em teleconferência sobre os resultados do último trimestre de 2018, em fevereiro, executivos do GPA também afirmaram que têm expectativas de “crescimento alto” para o aplicativo nos próximos três anos.