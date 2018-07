Reuters O Grab é o principal concorrente do Uber na Indonésia

O Grab, maior rival do Uber no sudeste asiático, está levantando até US$ 2 bilhões em financiamento do japonês SoftBank Group e da principal empresa de transporte compartilhado da China, Didi Chuxing, noticiou nesta sexta-feira, 14, o jornal norte-americano o Wall Street Journal.

O acordo, que pode ser fechado nas próximas semanas, avalia o Grab, com sede em Cingapura, em mais de US$ 5 bilhões, informou o jornal norte-americano, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O financiamento vem em meio a esforços do Grab para se transformar em uma empresa de tecnologia de consumo que, além de viagens com motoristas independentes, também oferece empréstimos, transferências eletrônicas de recursos e fundos do mercado monetário.

O Grab opera seus serviços de transporte em 55 cidades em sete países, levantou US$ 750 milhões em uma rodada de financiamento em setembro, valorizando a startup de cinco anos em mais de US$ 3 bilhões.

O Grab recusou-se a comentar, enquanto o SoftBank e Didi não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.