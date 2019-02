Charles Platiu/Reuters Facebook Watch é uma plataforma de streaming de vídeo dentro da rede social

A partir desta quarta-feira, 13, usuários do Facebook no Brasil começarão a ver publicidade em vídeos publicados diretamente na rede social. Chamado de "Ad Breaks" os intervalos comerciais já eram realidade nos Estados Unidos e funcionam de forma semelhante a propaganda existente hoje em sites de streaming, como o YouTube.

Segundo o Facebook, quando um usuário assistir toda a propaganda, 55% da receita do anúncio serão repassados ao criador do conteúdo. O Facebook garante que 70% dos anúncios exibidos em vídeos publicados na plataforma são vistos até o final. "A ferramenta vai ajudar criadores que compartilham vídeos autênticos e mais longos", disse a empresa por meio de nota.

As propagandas poderão aparecer em três momentos: no início ou durante o vídeo e em uma imagem fixada embaixo da publicação. A seleção das peças publicitárias será de responsabilidade da rede social.

Porém, nem todos os vídeos publicados na plataforma terá publicidade. O Facebook diz que serão contemplados com o Ad Breaks as páginas que tenham criados vídeos de 3 minutos que, juntos, tenham gerado mais de 30 mil visualizações durante 1 minuto nos últimos dois meses; páginas com mais de 10 mil seguidores e ainda páginas que estão de acordo com os Padrões de Qualificação para Monetização de conteúdo.