Ciro De Luca/Reuters Pompeia foi uma cidade italiana atingida pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79; robôs farão a segurança das ruínas a partir de agora

Um robô quadrúpede amarelo e preto foi chamado para inspecionar as antigas ruínas de Pompeia e ajudar a melhorar a gestão de um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. O Spot, 'robô cachorro' da norte-americana Boston Dynamics, foi encarregado da missão de usar a tecnologia no monitoramento da antiga cidade na Itália e torná-la mais segura, disse a organização que administra as ruínas de Pompeia em comunicado.

Além de Spot, a cidade histórica Pompeia também terá um drone equipado com scanner a laser que fará varreduras 3D das ruínas.

O objetivo é "melhorar tanto o acompanhamento das ruínas existentes como o conhecimento do andamento das obras nas áreas em recuperação ou restauro e assim gerir a segurança do local, bem como dos trabalhadores".

Spot também será enviado em missões de exploração: os robôs serão enviados para túneis subterrâneos cavados por ladrões que entraram na cidade antiga para roubar artefatos. Pompeia foi uma cidade italiana atingida pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79. As ruínas da cidade perdida seguem como um sítio arqueológico importante no país, localizada perto de Nápoles, a cerca de 250 km de Roma.

“Queremos testar esses robôs nos túneis subterrâneos das escavações clandestinas que estamos descobrindo na área”, disse o diretor-geral do parque, Gabriel Zuchtriegel, acrescentando que é fundamental monitorar as condições de segurança nos túneis.