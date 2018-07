O robô de aparencia humana Pepper será lançado em Taiwan até o final deste ano. A ideia da fabricante do robô SoftBank é ter cerca de 100 unidades da Pepper alugadas no país, fazendo aparições em alguns bancos e na rede de lojas do Carrefour, além de ficar exposta em alguns lugares específicos para manipulação e testes do robô.

Taiwan será um dos primeiros mercados fora do Japão a receber a robô de aparência humana. Entretanto, a Pepper ainda não estará disponível para venda aos consumidores finais em Taiwan, já que ainda é necessário criar uma cultura mais ampa de ter robôs em um estilo de vida regular.

O objetivo da SoftBank é alugar 60 robôs por mês a partir do primeiro semestre de 2017, disse o diretor da Foxconn, uma das empresas responsáveis por componentes da Pepper, Lu Fang-ming.

Uso. Por enquanto, já é certo que os bancos First Financial Holding e Taishin Financial Holding e a empresa de telecomunicações Asia Pacific Telecom irão usar a Pepper para apoiar cluentes em necessidades básicas de atendimento.

Já o Carrefour planeja começar dois robôs em suas lojas em Taiwan, disse diretora de marketing nacional pda varejista, Marilyn Su. A execitiva ainda afirmou que a primeira missão para o robô é ver como os clientes interagem com ela, especialmente as crianças.