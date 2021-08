Brendan McDermid/Reuters A empresa terá três ofertas ao consumidor: assento único, pacote com vários assentos e a compra de voo completo

A Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson, anunciou nesta quinta-feira, 5, o início das vendas de ingressos para voos espaciais a partir de US$ 450 mil por assento. A estratégia é aproveitar o sucesso de seu último voo para alavancar o turismo espacial fornecido pela sua empresa.

A bordo do foguete da Virgin Galactic, Branson voou mais de 80 km acima do deserto do Novo México, no início de julho, e retornou com segurança. Na ocasião, a viagem foi o primeiro voo de teste totalmente tripulado do veículo ao espaço, um marco simbólico para um empreendimento iniciado há 17 anos.

Em junho, a Virgin Galactic recebeu aprovação do regulador de segurança da aviação dos EUA para levar pessoas ao espaço. Agora, com o aval e com um teste bem sucedido, a empresa disse que terá três ofertas ao consumidor: assento único, pacote com vários assentos e a compra de voo completo.

Na galeria de passagens reservadas na Virgin Galactic, algumas personalidades já garantiram a experiência de passar alguns minutos em gravidade zero com a empresa. Logo após o seu voo, Branson afirmou ao jornal The Sunday Times que Elon Musk, fundador de uma concorrente, a SpaceX, desembolsou US$ 10 mil em depósito direto para participar de futuras viagens que a empresa adversária deve fazer no próximo ano.

Tom Hanks, Angelina Jolie, Justin Bieber e Lady Gaga também estão entre os famosos que desembolsaram US$ 250 mil para uma viagem de uma hora ao espaço. Até a viagem de Branson, a Virgin Galactic já havia vendido 600 passagens para pessoas de 58 países do mundo./COM REUTERS