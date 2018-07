Divulgação Criadora do game Angry Birds faz IPO e é avaliada em US$ 1 bilhão

As ações da Rovio Entertainment, criadora do game para dispositivos móveis Angry Birds, tiveram uma estreia animadora no mercado de ações. Nessa sexta-feira, eles estão sendo negociados a 11,51 euros, depois de atingirem máxima de 7,3%, cotados a 12,34 euros.

“Parece haver uma demanda inicial pelo papel. Mas considerando que o IPO foi previsto muitas vezes, a reação não é tão dramática”, disse o analista da Inderes, Atte Riikola.

A avaliação de mercado da Rovio em 950 milhões de euros (US$ 1,12 bilhão), pareceu ser altamente baseada no lucro histórico da empresa, acrescentou Riikola. "O crescimento do lucro está precificado, então eles precisam manter o bom desempenho que tiveram na primeira metade do ano", disse o analista.

Principal controlador da Rovio, o bilionário Kaj Hed quer usar os recursos captados na abertura de capital para comprar pequenos estúdios e seus jogos, capazes de reduzir a dependência da companhia finlandesa para os mascotes de Angry Birds.

"Muitas empresas enfrentam a questão se devem abrir capital ou se o mercado deve se consolidar. Abrir capital é caro e requer trabalho duro, o que já fizemos, então poderemos achar parceiros facilmente agora", diz Hed.