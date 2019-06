Monica Almeida/Reuters O Tinder é um dos mais famosos aplicativos de paquera do mundo

A Rússia anunciou nesta segunda-feira, 3, que adicionou o popular aplicativo de encontros Tinder a uma lista de entidades obrigadas a entregar dados de usuários e mensagens privadas às agências policiais do país todas as vezes que forem solicitadas.

Roskomnadzor, regulador de telecomunicações e mídia da Rússia, disse que o Tinder foi adicionado à lista no fim de maio, depois de fornecer as informações exigidas pelo governo. A iniciativa, parte de uma ação russa mais ampla para regulamentar a internet, obriga o Tinder a armazenar metadados de usuários em servidores dentro da Rússia por pelo menos seis meses, assim como suas mensagens de texto, áudio ou vídeo.

As agências policiais da Rússia, como o serviço de segurança FSB, que assumiu a maior parte das funções da KGB, podem exigir que as empresas cadastradas entreguem os dados sob demanda.

O aumento da regulamentação da internet no país atraiu críticas de alguns políticos da oposição e provocou protestos de ativistas que estão preocupados com o que chamam de "uma tomada de controle do mundo online". Autoridades descartam e classificam os protestos como forma de difamação, dizendo que o governo está se protegendo legitimamente contra ameaças de extremistas.