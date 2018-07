Foto: Reuters Por meio do Uber, o usuário solicita um carro com motorista particular que vem buscá-lo. O valor da corrida é pré-calculado e ao embarcar o preço é debitado automaticamente no cartão de crédito. O aplicativo gratuito está disponível para todos os sistemas operacionais.

Foto: Divulgação Com a maior frota de taxistas, o aplicativo 99 faz o pedido de viagem para os cinco táxis ou carros vazios nas proximidades do usuário e escolhe o que estiver mais próximo. É possível acompanhar o trajeto do veículo em tempo real e ver detalhes sobre o motorista. O app está disponível de graça para todos os sistemas operacionais.

Foto: Divulgação O Easy Taxi também é um aplicativo que permite ao usuário pedir um táxi que esteja por perto para vir buscá-lo. Ao final da corrida é possível avaliar o serviço. O aplicativo é gratuito e está disponível em todos os sistemas operacionais.

Foto: Divulgação O Wappa é voltado para corrida corporativas. A companhia determina cotas de utilização de táxi para cada funcionário e cadastra os principais trajetos e horários. O funcionário não paga pela viagem. A Wappa cobra da empresa e depois repassa o dinheiro aos motoristas. A aplicativo é gratuito e está disponível em todos os sistemas operacionais.

Foto: Divulgação O Moovit é uma plataforma social e colaborativa que monitora dados de linhas de ônibus, trem e de metrô e apresenta para os usuários os melhores trajetos via transporte público. A aplicativo ainda oferece alerta e notificações para informar sobre mudanças no trajeto de ônibus. Ele está presente de graça em todos os sistemas operacionais.

Foto: Divulgação Por enquanto disponível apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o Trafi recomenda trajetos de transporte público com opções de rotas mais rápidas e com menos caminhada. Ele oferece trajetos para bicicletas, indicando estações de aluguel. É possível utilizar o serviço, que é gratuito, em smartphones Android e iOS e também pelo navegador.

Foto: Divulgação Disponível para a cidade de São Paulo, o Cadê o ônibus? mostra em uma mapa a localização em tempo real dos ônibus de determinada linha e seu trajeto. Ele também apresenta quais linhas param em um determinado ponto de ônibus. O aplicativo é gratuito com publicidade e funciona nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone

Foto: Divulgação O Rome2Rio organiza informações de transporte do mundo inteiro. Ideal para quem quer programar uma longa viagem, ele mostra opções de trajeto de carro, avião, ônibus, trem e barco. Além disso, a plataforma calcula uma média de quanto será gasto com a viagem. O serviço está disponível na web e em um aplicativo gratuito para iOS.

Foto: CLAYTON DE SOUZA/ESTADAO O aplicativo da BlaBlaCar conecta quem procura viajar e quem tem espaço livre no carro para dividir os custos da viagem. Como o propósito não é que condutores lucrem com as corridas, o serviço estabelece um preço máximo para ser cobrado por passageiro. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Também é possível acessá-lo pelo navegador.