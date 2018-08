Dado Ruvic/Reuters O Telegram está em nono lugar no ranking dos aplicativos de mensagens instantâneas mais usados no mundo

Rússia decidiu nesta sexta-feira, 13, bloquear o acesso dos usuários ao aplicativo de mensagens instantâneas Telegram no país. A decisão é anunciada uma semana depois que a agência de comunicação estatal, Roskomnadzor, entrou com uma ação para limitar o acesso ao aplicativo. O pedido tinha como base o fato do Telegram se recusar a fornecer ao serviço de segurança russo acesso às mensagens secretas dos usuários. Não há datas de quando o bloqueio acontecerá.

O serviço de segurança federal da Rússia justificou que precisa do acesso de algumas mensagens trocadas pelo aplicativo para melhorar o combate e a proteção do país contra ataques terroristas. O Telegram se recusou a cumprir as exigências alegando respeito à privacidade do usuário.

"O tribunal decidiu cumprir os requisitos da Roskomnadzor, impondo restrições ao acesso ao Telegram e deixando de fornecer condições técnicas para a troca de mensagens", disse a juíza Yulia Smolina, a agência de notícias TASS. O chefe do Roskomnadzor, Alexander Zharov, disse que a proibição seria imposta em breve, mas não diria exatamente quando, informou a TASS.

O fundador e presidente da Telegram, Pavel Durov, disse que o aplicativo usará sistemas embutidos para despistar a proibição, mas não pode garantir que todos os usuários terão 100% de acesso sem o uso de uma rede privada virtual ou VPN.

Pavel Chikov, advogado que representa a Telegram, disse que a decisão do tribunal alerta as empresas globais de tecnologia sobre os perigos de operar na Rússia.

“Eles demonstraram repetidas vezes que o sistema judiciário é dedicado a servir os interesses das autoridades. Eles não se importam mais com aparências externas básicas”, disse ele em seu canal Telegram.

A queda da decisão judicial também será observada de perto pelos investidores, já que o Telegram está realizando a maior oferta inicial de moedas do mundo (ICO) - uma venda privada de tokens que pode ser negociada como uma moeda alternativa, semelhante à Bitcoin ou Ethereum. A empresa até agora já levantou US $ 1,7 bilhão em pré-vendas através da oferta, de acordo com relatos da mídia.

Uso. O Telegram tem mais de 200 milhões de usuários do mundo e é considerado um dos aplicativos de mensagens mais populares na Rússia e no Oriente Médio.

A plataforma é frequentemente usada entre jornalistas e membros da oposição política da Rússia, pela plataforma prometer uma forte camada de criptografia na troca de mensagens.

O app também é frequentemente usado para o governo se comunicar com repórteres e organizar teleconferências com o porta-voz de Vladmir Putin, mas o governo já anunciou que irá mudar a plataforma de serviço de mensagens.

Histórico. O Telegram é a segunda rede global a ser bloqueada na Rússia, a primeira delas foi o LinkedIn em 2016, por não cumprir uma lei que exige das empresas estrangeiras que coletam dados dos cidadãos russos os armazenem em servidores no país.

Outras empresas internacionais de tecnologia, como o Facebook (FB.O) e o Google GOOG.L, da Alphabet Inc, também entraram em conflito recentemente com reguladores russos.

Roskomnadzor perguntou ao Facebook no início desta semana sobre as medidas que estava tomando para atender aos seus requisitos sob a lei de dados e disse que vai realizar uma auditoria de conformidade do Facebook com a legislação russa no segundo semestre de 2018.

O próprio Durov deixou a Rússia em 2014 depois de vender a maior rede de mídia social do país, a VK, a um empresário próximo ao governo depois de ser pressionado pelas autoridades russas.

Quando a Reuters perguntou a uma pessoa no governo russo como operaria sem acesso ao Telegram, a pessoa, que pediu para não ser identificada devido à confidencialidade do problema, respondeu enviando uma captura de tela de seu celular com um aplicativo VPN aberto.