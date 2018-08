Foto: Stephen Lam/Reuters Gênio, playboy, bilionário, filantropo e inconstante. O empreendedor sul-africano Elon Musk, dono das empresas Tesla e SpaceX, não é herói dos quadrinhos, mas chega perto de ser o Tony Stark da vida real. Dono de uma fortuna avaliada em mais de US$ 13,3 bilhões, Musk tem ambições que vão até a Lua. Veja as principais a seguir.

Foto: Beck Diefenbach/Reuters A Tesla já produz o Model S e o Model X, dois carros movidos a eletricidade e com direção parcialmente autônoma, que permite que os motoristas tirem as mãos do volantes em estradas e vias de alta velocidade

Foto: Gene Blevins/Reuters ‘Menina dos olhos’ de Musk, a startup de exploração espacial SpaceX faz testes com foguetes reutilizáveis e assinou acordo de US$ 1,6 bilhão com a Nasa para levar suprimentos para a Estação Espacial Internacional

Foto: Michael Nagle/Bloomberg Comprada pela Tesla no final de 2016, é a principal empresa de instalação de painéis solares nos EUA. Para Musk, será a companhia que deverá comandar a revolução do uso de energia solar nos automóveis

Foto: Ilustração: Farrel/Estadão O magnata espera que, dentro de dez anos, a maioria dos carros produzidos pela indústria automotiva tenha direção totalmente autônoma em quaisquer tipos de terrenos ou velocidades

Foto: Ilustração: Farrel/Estadão Um dos principais objetivos de Musk com a SpaceX é levar turistas para uma viagem ao redor da Lua. Segundo ele, duas pessoas já compraram passagens para o primeiro passeio, em 2018

Foto: Ilustração: Farrel/Estadão O plano mais audacioso de Musk é colonizar Marte até 2025, tornando o planeta uma alternativa à Terra. Ele quer criar uma colônia para levar pessoas que queiram construir sua vida lá