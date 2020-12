Brendan McDermid/Reuters A plataforma do Slack permite tanto a comunicação corporativa interna entre funcionários como o contato de companhias com clientes e parceiros externos.

A companhia de tecnologia Salesforce, uma das principais empresas de software para vendas do planeta, anunciou nesta terça-feira, 1º, a compra da plataforma de mensagens corporativas Slack em um acordo de US$ 27,7 bilhões. Em tempos de pandemia e trabalho remoto, a aquisição coloca as duas empresas em pé de guerra com plataformas como Microsoft Teams e Zoom. Após o anúncio da compra, as ações da Salesforce operavam em queda de 4% por volta de 18h40 (horário de Brasília), enquanto os papéis do Slack se mantiveram estáveis.

O negócio é um dos principais da história envolvendo empresas de software, se juntando à compra da Red Hat pela IBM (US$ 34 bilhões), a do LinkedIn pela Microsoft (US$ 27 bilhões) e a do WhatsApp pelo Facebook (US$ 19 bilhões). É também a maior transação já feita pela Salesforce, que anda expandindo seus horizontes com uma sequência de aquisições, como a compra da MuleSoft em 2018 por US$ 6,5 bilhões, e, no ano seguinte, da Tableau por US$ 15,3 bilhões.

"Isso é um encontro feito no céu. Juntos, a Salesforce e o Slack irão moldar o futuro do software empresarial e transformar a maneira como todos trabalham em um mundo totalmente digital e em que o trabalho pode ser feito de qualquer lugar ”, disse Marc Benioff, presidente executivo da Salesforce, em comunicado. A notícia da aquisição foi antecipada na última quarta-feira, 25, pelo diário americano Wall Street Journal e resultou em uma alta nas ações do Slack nos últimos dias.

A plataforma do Slack permite tanto a comunicação corporativa interna entre funcionários como o contato de companhias com clientes e parceiros externos. No ano passado, a empresa realizou uma das principais aberturas de capital do setor de tecnologia, chegando a valer mais de US$ 23 bilhões.

Nos últimos meses, porém, o Slack teve dificuldades em mostrar seu caminho para a lucratividade: a companhia teve prejuízo de US$ 147,6 milhões durante os dois trimestres terminados em julho. “Com a Salesforce, o Slack ganha potencial de crescimento”, diz Fernando Meirelles, professor da FGV.

Quando o acordo for concluído - o que deve acontecer em julho de 2021 - Stewart Butterfield, cofundador e presidente executivo do Slack, continuará a comandar o negócio como uma unidade dentro da Salesforce.

Ecossistema de trabalho

Com a transação, as duas empresas unem forças para competir no mercado de ferramentas de trabalho. “A principal razão para este negócio, em nossa opinião, é acompanhar o ritmo da gigante da nuvem Microsoft. Com seu pacote de nuvem que inclui a plataforma Azure e o sistema de produtividade Office 365, além do conjunto de soluções de mensagens corporativas Teams, a empresa dominou a nuvem nos últimos anos e acelerou seu crescimento durante este cenário de covid-19”, afirmou Dan Ives, analista da consultoria Wedbush Securities, em nota a investidores nesta terça.

Para especialistas, o acordo também é uma aposta no futuro do trabalho remoto. “Acreditamos que, mesmo depois que uma vacina chegar à população e os funcionários começarem a retornar aos escritórios ao longo de 2021, o software de colaboração e mensagens será incorporado ainda mais às iniciativas empresariais futuras”, disse Ives.