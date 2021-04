Kim Hong-Ji/Reuters Em convite de evento, Samsung diz que "o Galaxy mais poderoso está chegando"

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 14, que o evento Galaxy Unpacked acontecerá em 28 de abril às 11 horas do horário de Brasília.

A empresa não deu mais detalhes sobre o que será revelado, mas diz que "o Galaxy mais poderoso está chegando". Rumores que circulam no mercado de tecnologia apontam que a sul-coreana irá revelar os novos Galaxy Books, os notebooks da marca.

Em janeiro e março deste ano, a Samsung anunciou os novos smartphones de modelos topo de linha e intermediários da marca, como os Galaxy S21 e a família A.

Além do evento da Samsung, a Apple pretende revelar os novos iPads Pro em evento na semana que vem.

Tanto o segmento de notebooks quanto de tablets foram beneficiados com serviços de educação, entretenimento e trabalho que foram rapidamente digitalizados pela pandemia. Não estranha, então, que as fabricantes procurem abastecer o mercado com novos produtos.