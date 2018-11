Stephen Lam/Reuters Justin Denison, vice presidente de marketing para produtos móveis da Samsung, apresentou o primeiro aparelho dobrável da fabricante

Em sua conferência de desenvolvedores em São Francisco (EUA), nesta quarta-feira, 7, a Samsung tornou real os rumores e anunciou uma tela de smartphone totalmente dobrável. Do bolso de Justin Denis, responsável pelo marketing de aparelhos móveis da empresa, saiu um dispositivo, que lembra um livro.

Fechado, ele lembra um smartphone tradicional, com as imagens exibidas na "capa". No centro do aparelho, está a tela dobrável, que passa a funcionar quando o "livro" é aberto. Quando aberta, a tela tem 7,3 polegadas - o iPhone XS Max tem tela de 6,5 polegadas.

A tela é feita de polímero flexível, porém resistente. Para produzí-la, a Samsung também reduziu em 45% um dos componentes tradicionais de paineis que filtram luz externa.

De acordo com a Samsung, o tamanho da tela era uma necessidade do consumidor atual, que exige telas cada vez maiores. O problema, diz a empresa, é que os aparelhos tradicionais estavam no limite do seu tamanho e não permitiam mais a expansão da tela. A solução foi criar um novo tipo de aparelho.

Durante o evento, no entanto, a Samsung não apresentou um novo telefone, mas sim a tecnologia da tela. O dispositivo da apresentação tinha o corpo rudimentar, o que, segundo Denis, foi proposital para esconder outras novidades nas quais a empresa trabalha.

Ele, porém, deu uma pista. O executivo disse que devemos ver a tecnologia de tela em ação no próximo "Unpacked". O evento normalmente é reservado apara apresentações de aparelhos importantes da empresa, como o Galaxy S e o Galaxy Note. O próximo, que deve ser dedicado à família Note, deve acontecer entre fevereiro e março de 2019.

Denis disse que a Samsung terá nos próximos meses a capacidade de iniciar a produção em massa da tela, que foi batizada de Infinity Flex Display.

No evento, o Google também enviou um representante para dizer que o Android terá suporte a telas flexíveis. A nova tela terá capacidade de exibir três aplicativos ao mesmo tempo.

Apesar de incrível, a Samsung não é a primeira a anunciar uma tela dobrável. Esse título fica com a startup chinesa Royole, que apresentou a novidade na semana passada.