Kim Hong-Ji/Reuters A assistente de voz Bixby é uma aposta da Samsung para o setor de casa conectada

A assistente de voz Bixby, da Samsung, está começando a falar português. A partir desta quarta-feira, 22, o recurso começará a ser disponibilizado em versão beta para os usuários do Galaxy S10.

A empresa afirmou em comunicado que a Bixby vai ser lançada primeiro em fase de testes para que seja possível aprimorar a solução, adaptando o assistente às características específicas do público brasileiro.

A Bixby segue a ideia de outros assistentes de voz que existem no mercado, como o Google Assistant e a Alexa, da Amazon. O recurso da Samsung tem como objetivo simplificar o dia a dia, permitindo, entre outras coisas, que os usuários definam alarmes e gerenciem suas agendas usando o comando de voz.

A Bixby, em inglês, já funciona em alguns aparelhos da Samsung no Brasil. No ano passado, por exemplo, a empresa lançou no País a geladeira inteligente Family Hub com suporte à assistente da marca. Assistentes de voz são peça importante dentro da casa conectada, para ajudarem na integração de dispositivos como eletrodomésticos e lâmpadas inteligentes.

Falar português é um passo importante para a popularização da Bixby no Brasil. Os assistentes de voz do Google e da Apple já falam nosso idioma há algum tempo – o Google Assistant especificamente já está disponível em português desde 2017. No ano passado, a Alexa foi lançada no Brasil.