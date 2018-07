Reuters Coreana tem se aproximado do mercado de fabricantes de peças para carros.

A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai comprar a Harman International Industries por US$ 8 bilhões de dólares. A norte-americana Harman, que controla marcas como AKG e JBL, fabrica sistemas de som e entretenimento para casa e para carros. É a maior aquisição já feita pela empresa sul-coreana fora de seu país.

"Estivemos estudando o mercado de automóveis por algum tempo. Concluímos que crescimento orgânico não ia nos levar aonde queremos em tempo suficiente", disse Young Sohn, diretor de estratégia da sul-coreana, sobre a aquisição.

Antes da Harman, a empresa investiu US$ 450 milhões na fabricante chinesa de baterias recarregáveis BYD. Além disso, de acordo com fontes, a Samsung está em conversas com a Fiat sobre uma possível parceria ou compra da fabricante de autopeças Magneti Marelli.

Para analistas, a compra da Harman mostra como a Samsung está se esforçando para encontrar novas áreas de crescimento de receita, depois que o segmento de smartphones, uma de suas áreas mais rentáveis, teve problemas com o Galaxy Note 7. Além disso, exibe como a empresa está apostando no mercado de carros conectados, uma das grandes tendências da tecnologia para os próximos anos.

"A Samsung está usando seu enorme caixa para sair na frente de rivais no mercado de tecnologia automotiva. Mas ainda não se sabe se poderá crescer a ponto a competir com Bosch e Continental", comentou Park Jung-hoon, gestor de fundos da HDC Asset Management.

Uma fonte que comentou a notícia com a agência Reuters disse que "um acordo desse tamanho é uma primeira vez para nós. Mas isso mostra como a empresa está mudando com Jay Y. Lee", fazendo referência ao vice-presidente executivo da empresa.

O grupo sul-coreano fechou acordo para compra da Harman por US$ 112 por ação, em dinheiro, o que representa um prêmio de 28% em relação ao preço de fechamento dos papeis da harman na última sexta-feira, 14.

Os produtos da Harman são usados em mais de 30 milhões de automóveis fabricados por montadoras como BMW, Toyota e Volkswagen, de acordo com o site da empresa.

A Harman, que conta com cerca de 30 mil funcionários, vai operar como uma subsidiária da Samsung e seguirá sob o comando do presidente executivo, Dinesh Paliwal, de acordo com o grupo sul-coreano.