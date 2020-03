Jonathan Baran/Washington Post Os três modelos de Galaxy S20 foram anunciados em fevereiro

As vendas iniciais do novo smartphone topo de linha da Samsung, o Galaxy S20, não estão indo bem – e a empresa atribui o mau resultado à epidemia de coronavírus, de acordo com o site 9to5google. O celular, anunciado no começo de fevereiro, já está à venda na Coreia do Sul, país de origem da Samsung, e chega ao mercado americano nesta sexta-feira, 6.

Segundo o site, a Samsung vendeu 70,8 mil aparelhos no primeiro dia de vendas, um número menor se comparado aos anos anteriores: no primeiro dia de vendas do Galaxy S10, no ano passado, a Samsung vendeu 140 mil celulares, e a estreia do Galaxy Note 10, por sua vez, rendeu 220 mil vendas.

A fabricante afirma que o medo em relação ao coronavírus diminuiu as visitas de consumidores a lojas físicas da marca. Além disso, a Samsung afirma que as vendas do Galaxy S20 também foram afetadas por quedas em descontos nos aparelhos.

O novo topo de linha da Samsung tem três modelos diferentes: o S20, S20+ e S20 Ultra, que custam, respectivamente, US$ 1 mil, US$ 1,2 mil e US$ 1,4 mil. Toda a linha vem equipada com 5G. O que mais chama a atenção no novo celular é a câmera: o S20 Ultra tem quatro lentes, com a principal de 108MP, enquanto as outras duas versões têm três câmeras, com a principal de 64 MP.