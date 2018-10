REUTERS/Kim Hong-Ji Com as vendas do Galaxy S9 abaixo do estimado, a Samsung decepcionou no segundo trimestre deste ano e lucrou menos do que o esperado

A Samsung deve dar um grande salto no lucro do terceiro trimestre deste ano, atingindo níveis recordes. A expectativa de um resultado positivo está relacionado ao desempenho da sua unidade de chips por conta da demanda de data centers e melhorias no rendimento da produção. O balanço trimestral da empresa deve ser divulgado na próxima sexta-feira, 5.

A empresa, que é hoje a maior fabricante de chips de memória do mundo, deve registrar um aumento de 18% no lucro operacional, para um valor de US$ 15,5 bilhões, segundo pesquisa de analistas da Refinitiv. Espera-se que a receita suba 3,7% no período.

Entretanto, é esperado que este trimestre de julho a setembro marque o pico dos lucros com o super ciclo de dois anos de oferta restrita e demanda crescente chegando ao fim, com os preços de alguns tipos de chips já caindo drasticamente.

A previsão é de que a Samsung tenha crescimento de 12% no lucro operacional do quarto trimestre deste ano. Entretanto, analistas esperam aumento mínimo de lucro no primeiro semestre de 2019, seguido por queda no lucro, segundo dados do Refinitiv.

Balanço. O salto é importante para a empresa, que decepcionou no segundo trimestre deste ano. Com as vendas do Galaxy S9 abaixo do estimado e concorrência de celulares chineses mais baratos, a Samsung lucrou menos que o esperado no período: ganhou US$ 13,3 bilhões entre abril e julho, o que corresponde a US$ 90 milhões a menos que o previsto para o trimestre.