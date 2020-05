Kim Hong-Ji/Reuters Samsung deve ter cartão de débito

A Samsung anunciou que vai lançar um cartão de débito ao seu serviço de pagamentos Samsung Pay. A novidade foi anunciada no blog da empresa nesta quinta-feira, 7 e não teve muitos detalhes divulgados.

A iniciativa é uma parceria com a SoFi, empresa de finanças pessoais, e o cartão será acompanhado de uma conta de gerenciamento, que pode surgir por meio de um aplicativo. Os detalhes sobre a nova função e operação da conta serão divulgados nas próximas semanas.

A empresa, que já oferece uma espécie de cartão pré pago em alguns países, afirmou que a novidade faz parte do pacote de expansão do serviço e de “novas experiências para os clientes”. O Samsung Pay existe desde 2015 e oferece recursos como o pagamento de compras diretamente pelo serviço, em aplicativos para smartphones e relógios inteligentes da marca.

Na corrida pela implementação da carteira digital, a Apple também já oferece serviços semelhantes por meio do Apple Pay, no Brasil desde 2018, e já tem seu próprio cartão de crédito em funcionamento nos Estados Unidos. Por lá, as vantagens oferecidas pelo Apple Card — isenção de anuidade e outras taxas — colocam o serviço em evidência no setor de carteiras digitais. O Google também entrou na competição com ferramenta semelhante, o Google Pay.

Com o cartão de débito, a Samsung dá mais um passo para popularizar o gerenciamento de pagamentos móveis. “Nossa visão é ajudar os consumidores a gerenciar melhor seu dinheiro para que possam alcançar seus sonhos e objetivos. Agora, mais do que nunca, os serviços financeiros móveis e as ferramentas de gerenciamento de dinheiro desempenharão um papel ainda maior em nossas vidas diárias, além de abrir novas possibilidades”, afirmou a empresa em comunicado.