Dado Ruvic/Reuters - 26/1/2016 Apple e Samsung são as principais rivais no mercado de smartphones

A trégua entre a Apple e as fabricantes rivais de celulares foi interrompida — ou sequer nunca foi dada, apesar de as empresas terem acalmado os ânimos nos últimos anos.

Em reportagem do Wall Street Journal publicada na última quarta-feira, 30, o chefe de marketing da Apple, Greg Joswiak, declarou que as rivais criaram uma “cópia ruim” do iPhone, lançado em 2007. Nesta semana, o smartphone da Maçã completou 15 anos, motivo pelo qual o executivo, considerado um dos pais do aparelho junto com Steve Jobs, concedeu a entrevista ao jornal americano.

“Eles (Samsung e Android) eram irritantes. Porque, como você sabe, eles roubaram a nossa tecnologia. Eles pegaram as criações que inventamos e fizeram uma cópia ruim disso, com uma tela maior em volta. Então, sim, não ficamos muito felizes”, disse Joswiak quando perguntado sobre a resposta da concorrência após a chegada do iPhone ao mercado.

Ao longo dos anos seguintes ao lançamento, Apple e a Samsung foram à disputa judicial por quebra de patentes que, dizia a americana, seriam exclusivas do iPhone. O Wall Street Journal afirma que, em 2018, a companhia de Jobs recebeu uma bolada de US$ 538 milhões na disputa contra a sul-coreana.