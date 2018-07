Divulgação O iPhone, fabricado pela Foxconn, é um dos smartphones que já contam com duas câmeras

A startup israelense Corephotonics, fabricante de câmeras duplas para smartphones, anunciou nesta quarta-feira, 11, que arrecadou US$ 15 milhões em uma rodada de financiamento. Dentre as empresas que investiram na tecnologia, alguns nomes chamaram a atenção, como a Foxconn, que fabrica o iPhone; a Samsung; e a MediaTek, uma fabricante de chips.

O investimento, junto com receitas previstas para 2017, deverá ser usado para desenvolver câmeras para a próxima geração de smartphones e para expandir a penetração dos produtos existentes. Também deve ajudar a Corephotonics a se expandir para os mercados de câmeras de automação, drone e vigilância.

Os outros investidores da Corephotonics incluem a Magma VC, a Amiti Ventures, a bilionária chinesa Li Ka-shing, a OurCrows — empresa de crowdfunding equity — e a SanDisk.

Com este novo aporte, a startup passa a ter uma arrecadação total de mais de US$ 50 milhões.

Dupla. A Apple já usa a tecnologia de câmeras duplas em seu mais recente lançamento, o iPhone 7 Plus. As duas câmeras têm 12MP cada uma, mas são usadas em funções diferentes. Uma delas é especializada em fotos para objetos distantes; a outra é mais voltada para objetos próximos.

Com isso, as fotos ganham um efeito de profundidade e que se assemelha ao que é visto em fotografias de câmeras profissionais. Isso também permite que o iPhone 7 Plus tire fotos com zoom óptico de até 2x, sem perda de qualidade ou resolução.